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test mazurok

1 подписчик
⚡️ За ушедший год почти 15 тысяч крымчан получили высокотехнологичную

⚡️ За ушедший год почти 15 тысяч крымчан получили высокотехнологичную медицинскую помощь В 2015 году на полуострове было только 2,6 тысяч таких пациентов, сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

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