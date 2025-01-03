⚡️ За ушедший год почти 15 тысяч крымчан получили высокотехнологичную медицинскую помощь В 2015 году на полуострове было только 2,6 тысяч таких пациентов, сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
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⚡️ За ушедший год почти 15 тысяч крымчан получили высокотехнологичную медицинскую помощь В 2015 году на полуострове было только 2,6 тысяч таких пациентов, сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.