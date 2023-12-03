В Белоруссии расцвели враги народа, не лучше змагаров

Артём Агафонов. В Белоруссии – громкая отставка. Помощник президента по Витебской области Игорь Брыло был снят со своей должности с формулировкой «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе».
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