18-летний челябинец лишился жилья, пока был в детдоме

Пока сирота был в детском доме, сосед по коммуналке захватил его комнату. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе благотворительного фонда «Искра Надежды», житель Челябинска, выйдя из детского дома, оказался, по сути, на улице: попасть в принадлежащую ему комнату в коммунальной квартире он не может до сих пор.