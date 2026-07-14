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Офтальмолог объяснил, нужны ли спецустройства для работы за ноутбуком

Офтальмолог объяснил, нужны ли спецустройства для работы за ноутбуком

Российский офтальмолог Дарья Орлова заявила, что для защиты зрения от света компьютера при работе за ноутбуком не нужны дорогие гаджеты — достаточно правильно настроить устройство и соблюдать несколько простых привычек.

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