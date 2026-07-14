Офтальмолог объяснил, нужны ли спецустройства для работы за ноутбуком

Российский офтальмолог Дарья Орлова заявила, что для защиты зрения от света компьютера при работе за ноутбуком не нужны дорогие гаджеты — достаточно правильно настроить устройство и соблюдать несколько простых привычек.
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