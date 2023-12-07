Хинштейн: начальник штаба СОБР «Рысь» Алпатова задержан по делу банды силовиков

Задержание членов преступной группировки проходило с участием ГУСБ Росгвардии.Силовики задержали членов преступной группировки, которая занималась заказными убийствами, похищением людей, разбойными нападениями.
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