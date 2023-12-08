Собянин: Выплаты на приобретение льготных лекарств в Москве станут постоянными

Выплата компенсаций оказалась более удобным способом лекарственного обеспечения во многих случаях С 2024 года пациенты в Москве станут получать компенсационные выплаты на самостоятельную покупку льготных лекарств постоянно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии