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Глава МО Дун Цзюнь: тот, кто хочет отделить Тайвань от КНР, сам роет себе могилу

Глава МО Дун Цзюнь: тот, кто хочет отделить Тайвань от КНР, сам роет себе могилу

Тот, кто хочет отделить Тайвань от Китайской Народной Республики, сам роет себе могилу. Соответствующее заявление, выступая на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре, сделал руководитель министерства обороны КНР Дун Цзюнь, информирует ТАСС.

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