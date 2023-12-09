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Правительство РФ утвердило правила изъятия поддельных загранпаспортов

Правительство РФ утвердило правила изъятия поддельных загранпаспортов

Кабмин утвердил правила проведения проверок загранпаспортов на предмет подделок или недостоверной информации, а также изъятия таких документов, постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

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