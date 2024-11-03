Деградация "илит" — Так и хочется иной раз спросить: чего ж вы так палитесь все?

НИКОГДА НЕ БЫЛО — И ВОТ ОПЯТЬ Почему так случилось, что часть наследников советской элиты откровенно выродилась? Почему их дети, внуки и правнуки становятся яростными ненавистниками своей страны и призывают на головы обычных россиян бомбы и смерть? То ли невозможность получить «дворянство» по наследству, то ли банальное ханжество вынуждает их плясать на могилах предков.