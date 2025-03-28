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Россия обсуждает увеличение возраста молодежи до 40 лет на федеральном уровне

Россия обсуждает увеличение возраста молодежи до 40 лет на федеральном уровне

Глава комитета Госдумы Сергей Леонов предложил увеличить возрастной предел молодежи в России до 40 лет.

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