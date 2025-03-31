Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Eduard
    Повесьте его.Людей слишком много и с жиру бесятся,особенно алкаши.Алкоголь это вред!Выбросившему кота...
  • Елена Волкова (Нарыжнева)
    Он признал свою вину..., а для лучшего признания он должен посидеть года три или из окошка самому выброситься, с како...Выбросившему кота...
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Трамп выдвинул России ультиматум

Трамп выдвинул России ультиматум

Президент США Дональд Трамп резко осудил предложение президента России Владимира Путина о временной администрации ООН на Украине, заявив, что подобный шаг неприемлем и может привести к дальнейшей эскалации конфликта.

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