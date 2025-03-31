Трамп выдвинул России ультиматум

Президент США Дональд Трамп резко осудил предложение президента России Владимира Путина о временной администрации ООН на Украине, заявив, что подобный шаг неприемлем и может привести к дальнейшей эскалации конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии