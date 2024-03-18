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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Заммэра Ракова рассказала об итогах рейтинга онкоклиник за 2023 года

Заммэра Ракова рассказала об итогах рейтинга онкоклиник за 2023 года

Данный рейтинг способствует стимулированию здоровой конкуренции между ведущими онкологическими клиниками столицы В Москве были объявлены результаты онкологического рейтинга за 2023 год, который основан на мнениях пациентов и объективных медицинских показателях работы больниц столицы.

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