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Владимирские новости

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В администрации Владимира опровергли запрет проезда всех посетителей на кладбище

В администрации Владимира опровергли запрет проезда всех посетителей на кладбище

Согласно постановлению администрации Владимира о похоронном деле на территории Владимира, на кладбища могут въезжать свободно катафалк и сопровождающие его автомобили в часы погребений, а в остальное время въезд разрешен только инвалидам, достигшим пенсионного возраста, ответственным за захоронение лицам, а также транспортным средствам администрации города Владимира и МКУ «ЦУГД».

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