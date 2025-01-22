В администрации Владимира опровергли запрет проезда всех посетителей на кладбище

Согласно постановлению администрации Владимира о похоронном деле на территории Владимира, на кладбища могут въезжать свободно катафалк и сопровождающие его автомобили в часы погребений, а в остальное время въезд разрешен только инвалидам, достигшим пенсионного возраста, ответственным за захоронение лицам, а также транспортным средствам администрации города Владимира и МКУ «ЦУГД».