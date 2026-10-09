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Виталий Королев поздравил со 103-летием труженицу тыла

Виталий Королев поздравил со 103-летием труженицу тыла

Виталий Королев поздравил со 103-летием труженицу тыла Геню Львовну Местецкую из Твери.  9 октября 103 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Гене Львовне Местецкой.

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