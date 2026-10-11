Сервисы «Яндекса» восстанавливаются после масштабного сбоя

После масштабного сбоя, затронувшего пользователей из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, доступ к «Поиску», «Алисе», «Картам», «Такси» и «Почте» постепенно восстанавливается, однако часть функций пока остаётся недоступной.