Киберэксперт Силаев предупредил об использовании аккаунтов умерших мошенниками

Активные страницы умерших людей могут стать инструментом мошенников. Об этом предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев, сообщает RT .
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