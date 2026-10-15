Компания "Экстра М" увеличит мощности на 15% при поддержке МФППиП. Министр Анатолий Гарбузов рассказал о планах на 2026 год.
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