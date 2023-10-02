Пассажиры «Аэрофлота» пожаловались, что смогли вылететь в Турцию только с третьей попытки

МОСКВА, 2 октября, ФедералПресс. Порядка 400 пассажиров «Аэрофлота» дважды не смогли улететь из Москвы в Анталью: первый самолет пришлось посадить после взлета из-за возгорания двигателя, а второй лайнер оказался неисправен.