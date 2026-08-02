Русская туристка раздавила ядовитого жука в Китае и оказалась в больнице

Маленький жук отправил русскую путешественницу на больничную койку в Шанхае.25-летняя жительница Таганрога Елизавета оказалась в китайской больнице во время отдыха в Шанхае после случайной встречи с опасным насекомым прямо в номере отеля.
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