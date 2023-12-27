Посол Любинский: Австрия считает приоритетом евроинтрегацию Балкан, а не Украины

Для Австрии более весомое значение имеет интеграция в Европейский союз Западных Балкан, а не Украины, поскольку Вена испытывает сомнения по поводу своевременности начала переговоров с Киевом о вступлении в Евросоюз.
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