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Эксперт Хренов объяснил, зачем звонят и мгновенно сбрасывают звонок

Эксперт Хренов объяснил, зачем звонят и мгновенно сбрасывают звонок

РИАМО – 28 мар. Звонок и последующий его сброс нужны для того, чтобы абонент сам перезвонил по этому номеру, сообщил РИАМО директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов.

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