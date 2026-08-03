ГК «Гранель»: половина русских готовы уменьшить кухни для офисов

Почти половина русских готовы уменьшить площади кухонь для создания домашнего офиса. Светлана Шульгина из ГК «Гранель» отметила: 21% хотят рабочую зону, 22% — просторную спальню, 18% — увеличенную гостиную.
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