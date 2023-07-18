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Джошуа Ван обратился к Максуму: «Давай сделаем этот бой в августе или сентябре. Если нет, не смей упоминать мое имя»

Американский боец наилегчайшего веса UFC Джошуа Ван обратился к представителю Казахстана Азату Максуму, который ранее бросил ему вызов после своего победного дебюта в лиге «Давай сделаем этот бой в августе или в сентябре.

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