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Глава минюста Грузии: тюремные медики не дадут умереть Саакашвили

Глава минюста Грузии: тюремные медики не дадут умереть Саакашвили

Заявления в оппозиции Грузии о том, что бывшему грузинскому президенту Михаилу Саакашвили, объявившему в тюрьме голодовку, грозит смерть, являются «очередной ложью».

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