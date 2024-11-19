Обратить во внимание

В России 19 ноября отмечается День преподавателя высшей школы. Свое настоящее высшее образование я получила не тогда, когда мне вручили два диплома с отличием, — бакалавр и магистр журналистики, а когда начала преподавать.
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