Частицы оседали, а водяного пара в атмосфере стало почти в 300 раз меньше: парниковый эффект не запустился Учёные проверили, можно ли согреть современный Марс с помощью искусственных аэрозолей — алюминиевых наночастиц, способных поглощать тепловое излучение и усиливать парниковый эффект.