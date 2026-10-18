Частицы оседали, а водяного пара в атмосфере стало почти в 300 раз меньше: парниковый эффект не запустился Учёные проверили, можно ли согреть современный Марс с помощью искусственных аэрозолей — алюминиевых наночастиц, способных поглощать тепловое излучение и усиливать парниковый эффект.
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