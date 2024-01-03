ДВА БРАТА-АКРОБАТА ИЗ УЗБЕКИСТАНА УРОДУЮТ РУССКИХ ДЕТЕЙ ПОД МОЛЧАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

tsan tsan Не понимаю такое пускание слюней-соплей в сети. Что, в этой школе нет мальчишек, нет старшеклассников, в конце концов, нет родителей, чтобы обуздать двух уродцев ?

степан дунов Я не пойму идиотское терпение Россиян. Давно надо организовать народные дружины и не дожидаясь реакции властей "воспитать" этих ублюдков. Россияне! что с вами случилось ??? долго будете терпеть унижения ?