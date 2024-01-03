Нижний Тагил. В 5-й класс школы № 56 перевелись два брата без национальности Рашад и Камал. Перевелись они из другой школы, откуда были отчислены за драки.
ДВА БРАТА-АКРОБАТА ИЗ УЗБЕКИСТАНА УРОДУЮТ РУССКИХ ДЕТЕЙ ПОД МОЛЧАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Комментарии
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tsan tsan
Не понимаю такое пускание слюней-соплей в сети. Что, в этой школе нет мальчишек, нет старшеклассников, в конце концов, нет родителей, чтобы обуздать двух уродцев ?
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4 час.
степан дунов
Я не пойму идиотское терпение Россиян. Давно надо организовать народные дружины и не дожидаясь реакции властей "воспитать" этих ублюдков. Россияне! что с вами случилось ??? долго будете терпеть унижения ?
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3 час.
LD
Leon Dan
Так молчание общественности или МВД? Это разные понятия.
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2 час.
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