Окситоцин – гормон доверия и душевного спокойствия

Влияние гормона окситоцина на человеческий организм еще до конца не изучено. Но уже сейчас о нем известно уже довольно много, в частности, о его важном значении для эмоционально-психологического здоровья человека.
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