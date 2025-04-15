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Епископ УПЦ Макаровский: Украина проводят инвентаризацию мощей по ночам

Епископ УПЦ Макаровский: Украина проводят инвентаризацию мощей по ночам

Епископ Макаровский Гедеон (Харон), представляющий каноническую Украинскую православную церковь, выразил предположение, что инициированная украинскими властями «инвентаризация» мощей святых в Киево-Печерской лавре может осуществляться в ночное время.

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