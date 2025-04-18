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Капитан сборной Латвии выступил против допуска России на Олимпийские игры, пока продолжается военный конфликт

Капитан сборной Латвии выступил против допуска России на Олимпийские игры, пока продолжается военный конфликт

Капитан сборной Латвии по хоккею Каспарс Даугавиньш дал интервью, в котором выступил против допуска России на Олимпийские игры, пока продолжается военный конфликт на Украине.

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