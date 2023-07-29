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Плавательный марафон «13 Мостов» в Санкт-Петербурге отменили за день до старта. Федеральная служба охраны отозвала все согласования на проведение заплыва

Плавательный марафон «13 Мостов» в Санкт-Петербурге отменен. Об этом организаторы Grand Swim Series сообщили в своем Telegram-канале.

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