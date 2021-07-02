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Qualcomm готовит процессоры для ноутбуков

Qualcomm готовит процессоры для ноутбуков

Qualcomm, одна из ведущих компаний в области процессоров для смартфонов, теперь стремится расширить свое присутствие — глава компании Криштиану Амон официально заявил, что в следующем году Qualcomm представит новый чип для производителей ноутбуков.

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