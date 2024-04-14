Большая игра России и Китая началась. По ту сторону - США

После почти двухлетнего лавирования Пекин определился со своей позицией. Министр иностранных дел Китая Ван И сформулировал метод "двойного противодействия" в качестве ответной меры на "двойное сдерживание" со стороны западных стран.
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