Дуров объяснил, почему не переехал жить в США

Основатель Telegram дал большое интервью Такеру Карлсону.Pr Scr youtube.com/TuckerCarlson--> Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что хотел обосноваться в США, но передумал после нападения грабителей в Сан-Франциско.
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