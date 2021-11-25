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Три уголовных дела завели на охранника из Ленобласти за изнасилование падчерицы

Заявление в полицию подала мать девочки-подростка. Медсестра из Гатчинского района обратилась к стражам порядка за помощью 14 ноября.

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