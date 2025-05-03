В Госдуме объяснили, почему в квитанциях ЖКХ могут быть разные термины для горячей воды

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов объяснил, что в квитанциях за ЖКХ строка, относящаяся к горячей воде, может называться по-разному, в зависимости от способа, каким горячая вода попадает в многоквартирный дом.
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