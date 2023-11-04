Месси не исключил участия в ЧМ-2026

Лионель Месси не стал полностью исключать вариант с участием в первенстве мира 2026 года. Звезда мирового футбола, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси оценил вероятность своего участия в первенстве мира 2026 года.
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