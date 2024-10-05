«Новая почта» отменила комиссию за возвращение посылки

Почтовый оператор "Новая почта " объявил об измении некторых своих тарифов . В частности , отменяется плата за возврат отправления , а также комиссия в размере 0,5% для отправителя, если получатель отказывается от получения посылки.
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