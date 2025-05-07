На традиционной полугодовой сессии Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя не стал слушать доклад фальшивого Высокого представителя по Боснии и Герцеговине немецкого дипломата Кристиана Шмидта.
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