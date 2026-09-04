Conversation: сальмонелла выживает в воде неделями, а в почве — годами

Директор программы пищевых систем и безопасности Клемсонского университета Кимберли Бейкер объяснила, почему сальмонелла — одна из самых распространенных причин пищевых отравлений — способна заражать буквально все вокруг и как защититься от нее.
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