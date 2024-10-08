Сергунина: Проект Мэра Москвы стал лауреатом престижной премии в сфере инноваций

Авторы лучших проектов получают денежные призы Проект мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации» был удостоен международной премии Global Innovation & Tech Excellence Awards в области современных технологий.
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