Ефрейтор Новиков в ходе штурма уничтожил долговременную огневую точку ВСУ

Ефрейтор Роман Новиков в ходе штурма опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) прицельным огнем из пулемета уничтожил долговременную огневую точку вместе с находившимся там пулеметным расчетом украинских формирований.
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