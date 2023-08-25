Хохлов Анатолий Соловьёву! Правота Журавлёва значительно шире кроме космоса, т. к. этот имитационный подход в решении касается абсолютно большинства вопросов. Исключения имеются, но редко!

Сергей Это Важно Совершенно верно... Всё в стране имитация... Как все хвалились что санкции не смогли убить нашу экономику... Нельзя убить то, чего нет. Как пел шнур - наша экономика, как х....к у гномика...Только реальную оппозицию зачищают реально..