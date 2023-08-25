Руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве России Дмитрий Журавлев прокомментировал успехи Индийской организации космических исследований.
Политолог Журавлев: Имитационная экономика — это слабость нашего государства
Комментарии
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Хохлов Анатолий
Соловьёву! Правота Журавлёва значительно шире кроме космоса, т. к. этот имитационный подход в решении касается абсолютно большинства вопросов. Исключения имеются, но редко!
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9 час.
Сергей Это Важно
Совершенно верно... Всё в стране имитация... Как все хвалились что санкции не смогли убить нашу экономику... Нельзя убить то, чего нет. Как пел шнур - наша экономика, как х....к у гномика...Только реальную оппозицию зачищают реально..
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8 час.
werewolf
чота в америке времен эдисона, теслы, форда, и иже сними - ничо им жажда наживы не мешала, хотя жили в самой что-ни на есть вотчине золотого тельца.... да и до 1917 года наука в мире и существовала, и двигалась и развивалась
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5 час.
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