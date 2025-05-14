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Во властных элитах России полно предателей

Во властных элитах России полно предателей

На Лаврова всерьез обиделись в Европе за слова правды о том, что ЕС возрождает идеологию Третьего рейха.

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Комментарии
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ГК
Галина Кузнецова
Сильно сомневаюсь, что начали душить, власть и не собирается это делать, потому что она и есть пятая колонна. Народ в западне, выхода из которой не вижу. Вернее, вижу, но он сегодня неосуществим, некому осуществлять. Лучшие люди гибнут на войне, страну захватили мигранты, ресурсы распродаются за копейки, число долларовых миллиардеров растёт, народ нищает... Штаты купили Украину, поэтому теперь требуют мира, и российские продажные власти пошли на договорняки. Фенита ля комедиа.
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