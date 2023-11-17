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Больше половины всех расходов казахстанцев уходит на еду - исследование

Больше половины всех расходов казахстанцев уходит на еду - исследование

Расходы казахстанцев на продукты питания выросли еще на 14%, передает inAlmaty.kz. Как сообщили аналитики finprom, во втором квартале текущего года расходы домохозяйств на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 13,9%, до 421,1 тысячи тенге.

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