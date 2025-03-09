Полковник Дэвис: Трамп видит, что для США больше нет выгоды в украинском конфликте

Полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что американский президент Дональд Трамп не видит сегодня какой-либо выгоды для Вашингтона в продолжении конфликта на Украине, в связи с чем будет стараться установить хорошие отношения с Россией.