Важно! Мошенники -​мерзкие и опасные

Владимир Станкович Схема, я уверен, не новая, но меня лично раньше не касалась. Вчера вечером сын сказал, что пойдет гулять.
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