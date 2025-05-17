Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Важно! Мошенники -​мерзкие и опасные

Важно! Мошенники -​мерзкие и опасные

Владимир Станкович   Схема, я уверен, не новая, но меня лично раньше не касалась. Вчера вечером сын сказал, что пойдет гулять.

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