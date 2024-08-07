РУССКИЕ САМИ ВИНОВАТЫ? "ГОСТИ" УШЛИ В ОТРЫВ, НАПАДЕНИЯ СТАНОВЯТСЯ ВСЁ ИЗОЩРЁННЕЕ - ЧТО ДАЛЬШЕ?

виктор климахин Шаг влево или право попытка побега не уважение к Россиянам насмешки плевки угрозы сразу убивать на месте как бешенных собак шакалов гиен иначе нельзя с этими черножопыми мигрантами чурками басмачами исламистами ишаками ослами со всем чуркистаном

Silver Kont Пидор черножопых ляксандра тут как тут, пинка от черножопых получил и помчался их отбеливать.... Когда же они тебя сами грохнут?