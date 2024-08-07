БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 290 подписчиков

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Свежие комментарии

  • Silver Kont
    А она них была изначально?РУССКИЕ САМИ ВИНО...
  • Silver Kont
    Пидор черножопых ляксандра тут как тут, пинка от черножопых получил и помчался их отбеливать.... Когда же они тебя са...РУССКИЕ САМИ ВИНО...
  • виктор климахин
    К черножопым    мигрантам   с  чуркистана   относится   как   они   к  нам    око   за      око    Киргизы  такие же ...В Киргизии ждут, ...

РУССКИЕ САМИ ВИНОВАТЫ? "ГОСТИ" УШЛИ В ОТРЫВ, НАПАДЕНИЯ СТАНОВЯТСЯ ВСЁ ИЗОЩРЁННЕЕ - ЧТО ДАЛЬШЕ?

РУССКИЕ САМИ ВИНОВАТЫ? "ГОСТИ" УШЛИ В ОТРЫВ, НАПАДЕНИЯ СТАНОВЯТСЯ ВСЁ ИЗОЩРЁННЕЕ - ЧТО ДАЛЬШЕ?

Мигранты ушли в отрыв в России: нападения "гостей" становятся изощрённее. По мнению иностранцев, русские сами виноваты - такими действиями приезжие, над которыми поработала западная пропаганда, мстят жителям России за то, что "они плохие".

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Комментарии
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виктор климахин
Шаг   влево   или  право   попытка   побега   не  уважение   к  Россиянам   насмешки   плевки  угрозы   сразу  убивать   на  месте   как  бешенных  собак   шакалов  гиен    иначе  нельзя  с   этими  черножопыми   мигрантами   чурками   басмачами   исламистами   ишаками   ослами   со  всем   чуркистаном
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57 мин.
Silver Kont
Пидор черножопых ляксандра тут как тут, пинка от черножопых получил и помчался их отбеливать.... Когда же они тебя сами грохнут?
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5 мин.
Silver Kont
А она них была изначально?
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2 мин.

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