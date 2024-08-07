Мигранты ушли в отрыв в России: нападения "гостей" становятся изощрённее. По мнению иностранцев, русские сами виноваты - такими действиями приезжие, над которыми поработала западная пропаганда, мстят жителям России за то, что "они плохие".
РУССКИЕ САМИ ВИНОВАТЫ? "ГОСТИ" УШЛИ В ОТРЫВ, НАПАДЕНИЯ СТАНОВЯТСЯ ВСЁ ИЗОЩРЁННЕЕ - ЧТО ДАЛЬШЕ?
Комментарии
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виктор климахин
Шаг влево или право попытка побега не уважение к Россиянам насмешки плевки угрозы сразу убивать на месте как бешенных собак шакалов гиен иначе нельзя с этими черножопыми мигрантами чурками басмачами исламистами ишаками ослами со всем чуркистаном
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57 мин.
Silver Kont
Пидор черножопых ляксандра тут как тут, пинка от черножопых получил и помчался их отбеливать.... Когда же они тебя сами грохнут?
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5 мин.
Silver Kont
А она них была изначально?
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