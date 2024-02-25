Гол и две передачи Кучерова принесли «Тампе» победу в матче НХЛ

Гол и две результативные передачи российского хоккеиста Никиты Кучерова, выступающего в составе флоридской «Тампа-Бэй Лайтнинг», 24 февраля помогли команде победить «Нью‑Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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