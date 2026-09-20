Он защищает Starlink и стоит $6 млн: обтекатель Falcon 9 побывал в космосе уже 40 раз

SpaceX впервые использовала одну половину головного обтекателя Falcon 9 в 40-й миссии SpaceX подтвердила успешное отделение обтекателя во время недавнего запуска Falcon 9.
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